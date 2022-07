Karolin Kaivoja ootab ees esimene EM-finaalturniiri kohtumine

Norra – Põhja-Iirimaa vahelisel A-alagrupi mängul astub Kaivoja väljakule tuttava brigaadiga: peakohtunik on Lina Lehtovaara (FIN) ning teine abikohtunik Chrysoula Kourompylia (GRE), kellega jagas eestlanna väljakut tänavuses naiste Meistrite liiga finaalis. Lehtovaara ja Kaivoja mõistsid koos õigust ka sama võistlussarja veerandfinaalis. EM-finaalturniiri alagrupikohtumise neljas kohtunik on rootslanna Tess Olofsson, videokohtunikena on ametis portugallased Tiago Martins ja Luís Godinho.