FOTOD | Vassiljev Flora euromängu eel: eelmise aasta tulemused andsid meile enesekindlust juurde

„Tuju on hea, rahvusvahelised mängud toovad emotsioone juurde. Isegi see on omamoodi, et mängueelne trenn toimub peaareenil. Lisanärvilisust mul pole ja ma ei tunne seda ka võistkonnas laiemalt. Eelmise aasta tulemused andsid meile enesekindlust juurde, mistõttu on enne mängu pigem positiivne ärevus,“ ütles päev enne matši pressikonverentsil Flora kapten Konstantin Vassiljev.

Eesti klubide tänavune hooaeg Euroopas algas kohutavalt, sest juunis kaotas valitsev tšempion FCI Levadia Islandil 1 : 6 sealsele Vikingurile. Vassiljev tunnistas pressikonverentsil, et tulise konkurendi piinlik tulemus mõjutab kaudselt ka neid. „Otseselt see ei tohiks mõjutada, aga olime kõik pettunud, et meie meister langes nii varakult välja. Kõik me tahame reitingupunkte juurde, et meie klubide positsioon oleks eurosarja loosides parem. Juhtus, mis juhtus. Nendegi hooaeg pole veel läbi. Neil on omad ja meil omad asjad, lõppkokkuvõttes tahavad kõik olla Euroopas pildil. Nüüd on meie ja Paide linnameeskonna kord - loodame, et Eesti klubid suudavad näidata tulemust,“ lausus 37-aastane poolkaitsja.