Vibulaskjate Lisell ja Robin Jäätma edu võti on tugev vaim, võidule keskendumine ja trenn, trenn, trenn...

Kõik pole kuulsad omal maal. Hiljuti toimunud EM-il Saksamaal jälitasid telekaamerad Lisell ja Robin Jäätmat nii hoogsalt, et neil hakkas imelik. Küsiti, mis toimub. Toimus see, et vibulaskmises pole just tavapärane, kui õde ja vend, verinoored veel pealegi, on mõlemad maailma edetabeli esikümnes: 22-aastane Lisell asub kuuendal, 21-aastane Robin seitsmendal kohal.