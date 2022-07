Jüri Vipsi vallandanud Horner: meil ei ole Red Bullis talentidest puudust

Briti Grand Prix‘ nädalavahetusel rääkis Horner, et Red Bulli meeskonnal on endiselt väga tugev tagala. „Meil on praegu päris palju noori ja rohkelt paljulubavaid noori. Meil on ilmselgelt Liam Lawson,“ ütles Horner ja lisas: „Teate, meil on Dennis Hauger, kes sõidab vormel kahes, ja mõistagi [Jehan] Daruvala, kes jääb meie juunioride sõitjaks, kuigi ta testib teise meeskonnaga. [Ayumu] Iwasa näitab samuti suurt potentsiaali. Ja need on vaid vormel-2 sõitjad.“