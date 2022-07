Hispaania korvpallurid avaldavad protesti, et rahvuskoondisse kaasati ameeriklane

Brownile antud kodakondsus tähendab, et 31-aastane ameeriklane saab septembris algaval EMil esindada Hispaania koondist.

ABP on nördinud, et hispaanlaseks kuulutati mängumees, kellel pole Hispaaniaga mingeid seoseid.

„See uudis, et Hispaania koondisse kaasati mängija, kellel pole Hispaanias mingeid juuri, saadab meie korvpalluritele väga kahjuliku sõnumi ja on tulevikku vaadates negatiivse mõjuga. Kas tõesti praegune maailmameistrite võistkond ei leia piisaval hulgal Hispaania korvpallureid, kellega rahvusvahelisel tasemel võistelda?“ seisab ABP pressiteates.

„Iga mängija unistuseks on, et ta saaks ühel päeval esindada oma vanemate koduriigi koondist. See õigustatud lootus muutub masenduseks, kui alaliit ja spordinõukogu pooldavad seaduslikke, kuid eetiliselt taunitavate passide väljaandmist,“ lisatakse teates.