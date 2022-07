Eesti golfikoondis hoiab EM-il 11. kohta, Jegers tegi päeva tippskoori

Meeskondlikult asus avapäeva järel liidrikohale tiitlikaitsja Taani. Avapäeval meie mängupartneriteks olnud Soome meeskond, kes eelmisel aastal alles võitis II divisjoni, jääb Taanist maha nelja löögiga ning kolmas on Hispaania, kes kaotab Soomele omakorda ühe löögiga.

15-korral maailma vanimat major turniiri The Openit võõrustanud Royal St. George golfiväljakul peetakse täna löögimängu teine päev, mille järel selguvad need kaheksa meeskonda, kes asuvad neljapäevast medalivõitjad selgitama ja need kaheksa meeskonda (positsioonid 9.-16.), kes selgitavad välja viis õnnelikku, kes jätkavad ka järgmisel aastal I divisjonis.