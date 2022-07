Eesti meeste esireket dopinguküti külastusest: see oli tõesti suur üllatus, aga sain tunniga proovi antud

Kolmapäeval seisab Lajalil ees karjääri esimene parem viiest mäng, aga samas olukorras on tema vastane Ojakäär, kes pole ka kunagi mänginud kolmest setist pikemat kohtumist. „Kõige huvitavam ongi, et enne turniiri tahtsin Oliveriga mängida ja samas kindlasti viiesetilist mängu proovida. Nüüd täitusid mõlemad soovid korraga – perfektne kombinatsioon. Kindlasti tuleb väga hea mäng, Oliver on praegu heas hoos, see on minu jaoks väljakutse. Pean olema valmis, et tal on oma relvad, eelkõige serv ja tugev eeskäsi,“ ütles Lajal.