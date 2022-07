Üle noatera poolfinaali pääsenud Djokovic: läksin 0:2 seisult tualetti, kus rääkisin oma peegelpildiga

„Ta oli kahes esimeses setis minust parem. Kuid võtsin värskenduseks pausi, läksin tualetti ja rääkisin enda peegelpildiga. See on tõsilugu! Olukordades, kus sul ei tule väljakul midagi välja, on mõnikord sellised asjad vajalikud. Tuleb teha väike paus, kus saad mõtteid ja ennast koguda,“ selgitas Djokovic lootusetuna tundunud seisust välja tulekut.

Peale väikest pausi ja peegelpildiga rääkimist oli Djokovic kui ümber sündinud. „Õnneks alustasin kolmandat setti väga hästi ja sain varakult murde kätte. See andis mulle enesekindlust juurde. Nägin, et vastane muutus ebakindlamaks ja samal ajal aitasid mu enda kogemused selle pingega toime tulla,“ tõdes Djokovic.

Edasi serblasel noore vastasega probleeme polnud. Novak võitis järgmised kolm setti kindlalt 6:3, 6:2, 6:2 ja sammus poolfinaali. „Kõige keerulisem on iseendaga võitlemine. See on tennises suurim väljakutse. Kui saad sellega hakkama, siis asjad laabuvad. Ma usun alati, et suudan suured matšid enda kasuks pöörata,“ lisas ta.