MM-il mänginud Inglismaa kõrgliiga jalgpallur sai veel kaks vägistamissüüdistust

Väidetav esimene ohver põgenes enda väitel hiljem kuurordist ning lendas koju sõprade ja pere juurde. Ühendkuningriiki naastes rääkis ta politseiga ja peagi sai asi ametliku käigu. Naisterahvas näitas ühtlasi detektiividele fotosid, kus olid näha rünnakust tekkinud verevalumid, vahendab The Sun.

„Vahi all viibimise ajal sai ta kahtlustuse veel kahes vägistamisjuhtumis, mis väidetavalt pandi toime 2021. aasta aprillis ja juunis kahekümnendatest eluaastates naisterahvastega. Küsitlemise järel vabastati ta kautsjoni vastu. Asjaolude uurimine jätkub,“ lisasid nad.

Mehe isik pole teada. Ajalehe The Sun väitel on tegu 29-aastase jalgpalluriga, kes on osalenud ka jalgpalli maailmameistrivõistlustel.