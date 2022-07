Nädalavahetusel jõudis jalgpallimaailma värske uudispomm – Cristiano Ronaldo andis ManUnitedile teada, et sobiva pakkumise korral soovib ta klubist lahkuda. Seepeale avaldas The Athetic, et klubi juhtkond ja eelmine peatreener Ralf Rangnick arutlesid jaanuaris e-kirjade teel, et Ronaldo tuleks tuleks maha müüa. Nüüd soovib United aga vähemalt sõnaliselt portugallast endale hoida. Reaalsuses on Ronaldo aga „isiklikel põhjustel“ hoopis Portugalis ja tema agent Jorge Mendes on kohtunud mitmete tippklubide presidentidega. Tekkinud on olukord, kus paljudel on nii mõndagi võita kui ka kaotada. Mis saab edasi?