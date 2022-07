Koroonapandeemia jätab ära tänavu Hiinas toimuma pidanud kergejõustiku tiitlivõistluse

Aastail 1992–2005 ja taas alates aastast 2008 järjepidevalt toimunud poolmaratoni MM pidi tänavu joostama Hiinas Yangzhous. Algselt pidid maailma parimad 21 097 ja poole meetri lippajad võistlema medalite peale 27. märtsil, kuid see lükati edasi 13. novembrile. Nüüd selgus, et võistlust ei saa ka siis pidada.

Otsus tehti Hiina kergejõustikuliidu (CAA) ja kohaliku korralduskomitee kokkuleppel, kes pikkade arutelude tulemusel said aru, et võistluste pidamine on võimatu. Rahvusvahelise kergejõustiku liidu juht Sebastian Coe avaldas siiski CAA-le ja hiinlastele tänu. „Kahjuks me ei saa maailmameistrivõistlusi sel aastal pidada, kuid meie kestvussportlastel on taas võimalus võistelda järgmisel aastal Riias,“ ütles ta. Läti pealinnas toimub MM uue aasta septembri lõpus ja oktoobri alguses.