Kriitikatule alla jäänud Läti hokikoondislane eitab KHL-i satsiga lepingu sõlmimist, klubi ähvardab kohtuga

Tule alla jäänud Indrašis teatas täna sotsiaalmeedias, et Spartak valetab ja tegelikult ta pole millelegi alla kirjutanud. „Mul pole selle klubiga kehtivat lepingut! Vastupidi, mul on leping teise klubiga. Ma keeldusin Venemaal mängimisest, Spartak polnud sellega rahul ja see on kogu asja taga,“ ütles 31-aastane atleet.