Eesti motospordi ajalugu teinud Varik ja Kunnas stardivad Pärnus EMV etapil

Külgvankritel on oma järjekordset Eesti meistritiitlit püüdmas Kert Varik / Lari Kunnas (Husqvarna, AYR Racing Team), kes just tegid Langel Eesti ja Soome motospordi ajalugu, tulles maailmameistrivõistluste etapivõitjaks ja haarates enda kätte liidripositsiooni.

Quadide klassis tuiskab aga rajale Euroopa meistrivõistluste liider Kevin Saar (Yamaha, Pärnu Motoclub).



Lisaks on osalemas mitmeid välisvõistlejaid. Näiteks on Rootsist tulemas üks sealsete meistrivõistluste MX2 klassi TOP 5 sõitjaid Viktor Lindström (Kawasaki).



Laupäeval on kavas sooloklasside sõidud, pühapäev on külgvankrite ja quadide päralt.



Esimene võistlussõit stardib mõlemal päeval kell 11.00. Päeva lõpetavad ainulaadne Sprint ja Superfinaal. Viimases osalevad Kärcher MX Open ja MX2 klasside sõitjad ja parimast saab uus „Pärnu Kuningas“.