Kummaline sõnavõtt FIA rallibossilt. „Kolmest-neljast autotootjast piisab““

„Erinevad tootjad näitavad meie sarja vastu kogu aeg huvi, sest tegemist on ülemaailmse sarjaga. See on ka väga konkurentsivõimeline sari,“ ütles Wheatley Dirtfishile. „Ma arvan, et neljast autotootjast piisaks. Olen olnud seotud ka siis, kui MM-il oli kuus või isegi seitse tootjat. Oli ka üsna ebamugavaid vestlusi, sest kõigil on raske edukas olla.“

„Mida rohkem on autotootjaid, seda rohkem on kaubamärke, mis on teisel, kolmandal, neljandal või viiendal kohal. Korraga saab olla ainult üks võitja, sest selline on spordi olemus,“ sõnas Wheatley. „Kindlasti tahame alati, et meil oleks võimalikult palju brände, aga MM-sarja käekäigu seisukohalt piisab kolmest-neljast. Hetkel on meil kolm automarki, mis kõik on sel aastal võitnud. Autod on samuti hämmastavad ja lisaks on meill fantastiline teise kategooria WRC2 klass. Näiteks Portugalis osales WRC2 klassis üle 40 meeskonna.“