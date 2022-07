Suvine üleminekuaken avati 1. juulil ning sellega seoses on lõppenud ka mitmete jalgpallurite lepingud endiste tööandijatega ehk neist on saanud vabaagendid. Siinkohal on paslik otsa vaadata, millised mängijad pole suutnud veel suvepausilt naastes endale lepingut teenida.