MM-koondisest välja jäetud Karel Tilga: kogu asjaajamine jättis halva mulje

EKJL juhatus kinnitas eelmise nädala lõpus Oregoni maailmameistrivõistlustele sõitva Eesti koondise, kuhu pääsesid kümnevõistlejatest Janek Õiglane, Johannes Erm ja Maicel Uibo.

Kui Õiglane pääseb võistlema normitäitjana, siis Erm ja Uibo teenisid koha reitingupunktidega.

MM-i normi oli täitnud ka Tilga, kes kogus eelmisel aastal USA-s 8484 punkti, kuid juhatus eelistas maailmameistrivõistlustele saata hoopis Uibo, kellel on norm täitmata, kuid kes on selle hooaja edetabelis 8289 punktiga Õiglase (8405) järel teisel kohal.

Tilga tunnistas, at alaliidu asjaajamine jättis talle halva mulje. „Natuke veider oli see asi. Minule ei antud üldse teada, et selline variant on õhus [et tema asemel võib minna Uibo]. Sain alles tund või paar enne juhatuse koosolekut sellest teada. Kogu asi jättis kahtlase mulje,“ lausus Tilga pettunult.

Uibo MMile lähetamise võimalus tekkis alaliidul alles eelmise kolmapäeva õhtul, kui mitu meest langes reitingust välja ja Uibo tõusis neljanda eestlasena 24 parema hulka.

„Minu seisukoht oli, et kui Maicel oleks kohe TOP24 hulgas olnud, oleksin ise loobunud, sest pole saladus, et mul on vigastusega probleeme olnud,“ lisas Tilga. „Kuna mul oli aga võimalus MMile minna ja selle eel ka terveks saada ja ma ei olnud kelletki teiselt kohta ära võtmas, siis olin valmis minema.“

Seda, et alaliit ootas Tilgalt Eesti meistrivõistlustel üksikaladel osalemist, teadis ta väga hästi. „Teadsin seda kogu aeg. Paraku vigastus ei lubanud kõiki asju teha, mida tahtsin.“

Kümnevõistleja sõnul rikkus alaliit ka enda kehtestatud lähetamistingimusi. „.Kergejõustikuliidu lehel on MMile lähetamise tingimused kirjas. Seal on sulaselgelt kirjas, et hooaja edetabel ja üksikalade tulemused tulevad mängu alles siis, kui on rohkem kui kolm normitäitjat. Kuna MMi normitäitjaid oli lõpuks ainult kaks, siis ei oleks tohtinud muud vaadata.“