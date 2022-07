Venemaal vangis istuv olümpiavõitja pöördus Joe Bideni poole: ma kardan, et jään siia igaveseks

31-aastane Griner vahistati 17. veebruaril, kui Venemaa ametivõimud väitsid, et Šerementjevo lennujaamas leiti korvpalluri käsipagasist kanepiõli. Selle omamine on Venemaal keelatud. Süüdimõistmisel võib aastaid Jekaterinburgi UMMC-d esindanud ameeriklannat oodata kuni kümne aasta pikkune vanglakaristus.

Grineri kohtuprotsessi lükati mitmeid kordi edasi ja lõpuks algas see eelmisel reedel Moskva äärelinnas.

Grineri esindajad avaldasid väljavõtted kirjast, mille korvpallur saatis Bidenile. „Istun siin Venemaa vanglas, üksi oma mõtetega ja ilma oma naise (ta on abielus Cherelle Watsoniga - toim.), pere ja sõprade kaitseta. Ilma minu olümpiasärgita ja ühegi minu saavutuseta. Ma kardan, et jään siia igaveseks,“ seisab ameeriklanna abipalves.

Ameeriklanna lisas: „Hääletasin esimest korda 2020. aastal. Hääletasin teie poolt ja usun teisse. Mul on veel vabaduses nii palju anda ja ehk te saate mind vabadusse pääsemisel aidata. Mul on valus mõelda, kui palju minu perekond praegu kannatab. Olen väga tänulik kõige eest, mida te saate minu heaks teha, et mind tagasi koju aidata.“

USA meedias on kahtlustatud, et Grinerit hoitakse Venemaal poliitvangina. USA välisministeerium on teatanud, et kahekordne olümpiavõitja vahistati „valedel alustel“.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on need väited ümber lükanud. „Ma saan rääkida ainult faktidele tuginedes. Faktid näitavad, et sportlane peeti kinni narkootiliste ainete omamise eest. Venemaa õiguspraktika kohaselt võib selline kuritegu kaasa tuua karistuse. See on kohtuniku otsustada,“ ütles Peskov, vahendab Reuters.

Grinerit peetakse üheks maailma parimaks naiskorvpalluriks. Ta on WNBA suvevaheaegade ajal mänginud aastaid Venemaal Jekaterinburgi klubis.