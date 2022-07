Ootamatu üleminek? Ronaldo agent kohtus Barcelona presidendiga

Ronaldo pidas eelmisel hooajal Manchester Unitedi eest 39 kohtumist, lõi 24 väravat ja andis kolm resultatiivset söötu. 37-aastane ründaja on korduvalt väitnud, et tiitlid on tema jaoks prioriteet, kuid praeguses olukorras kahtleb ta, kas United on valmis neid võitma.