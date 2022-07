Legendaarne ralli praagitakse taas MM-kalendrist välja

Viimati sõideti Suurbritannias MM-punktidele 2019. aastal, kui võistlust võõrustas Wales. Kuna Walesi valitsus ei toeta enam MM-etappi, otsitakse uut võistluskohta. Kõige tõenäolisem valik on Põhja-Iirimaa, kuid kandideerimise aeg hakkab otsa saama, kirjutab Rallit.fi.

Lisaks ei ole ka Põhja-Iirimaa valitsus väga innukas WRC üritust rahaliselt toetama. Ka selle hooaja eel hoiti augustis toimuva asfaldiralli kohta Põhja-Iirimaa jaoks, kuid lõpuks anti teist aastat järjest see võistlus Belgiale ja Ypresi rallile.

„Meie eesmärk on jõuda tagasi 2020. aasta hooajaks planeeritu juurde ehk 14 võistluse juurde, millest kaheksa toimuks Euroopas ja kuus väljaspool Euroopat,“ valgustas WRC promootori tegevjuht Simon Larkin sarja plaane.

Kuna Suurbritannia autoturg on suur, sooviks WRC üht võidusõitu näha ka saareriigis. „Oleme Bobby Willisega Põhja-Iirimaa võidusõidu osas koostööd teinud juba paar aastat. Olime sellest väga põnevil ja oleme pakkunud kogu oma toetust, ent Suurbritannia pole poliitika praktiseerimiseks kõige lihtsam koht,“ kurtis Larkin ja lisas: „Loodame, et meie projekt edeneb, kuid aeg hakkab otsa saama. Järgmise paari nädala jooksul peaks juhtuma midagi päris dramaatilist, et saaksime Suurbritanniasse rallit sõitma minna.“