Kuldliigas oma alagrupis Tšehhi järel teise koha saanud Eesti valmistub augustis toimuvateks EM-valikmängudeks. Võrreldes Kuldliiga koosseisuga on nimekirjas nüüd ka mitu kogenud koondislast eesotsas temporündaja Ardo Kreegi, diagonaalründaja Renee Teppani ja nurgaründaja Robert Tähega. Tõsi, kogu kolmik treenib tervislikel põhjustel veel teistsuguse programmi alusel, aga Delfiga suhelnud Teppan ja Täht avaldasid lootust, et on õigeks ajaks mänguvormis tagasi.