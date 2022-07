Võrkpallimeeskond alustas ettevalmistust EM-valikmängudeks, mitu põhimeest loobus

„Tahtsin Kuldliigas mänginud grupile lisada kogenumaid mehi, mõne nädala jooksul saavad loodetavasti vigastustest taastuvad Ardo Kreek, Robert Täht ja Renee Teppan samuti täisjõuga treenima hakata. Hetkel on nemad veel oma režiimil. Aga suures osas on koosseis sama nagu Kuldliigas, mehed näitasid seal aina paremat mängu ja oleme taset sammhaaval parandanud,“ ütles peatreener.

Soli on korduvalt rõhutanud, et ootab meeskonnalt kiiremat mängu, nüüdseks on sidemängijad tema käekirjaga harjunud. „Nad on juba mõnda aega sellega harjunud ja kuigi see pole eriti mänguolukorras neile lihtne, siis suudavad nad nõudmisi aina paremini täita. Muidugi oleks hea, kui oleks siingi kogemust juures, aga Kert Toobal helistas mulle ise ja ütles, et ta pole hetkel võimeline koondise tasemel mängima, seega jätkame kolme sidemängijaga,“ sõnas peatreener.