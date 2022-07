Ott Tänaku tiimikaaslane jäi magusast võidust ilma

„Tehnilisel ülevaatusel oli meie põhjakaitse 3 kg ülekaalus. Meie auto oli terve nädalavahetuse olnud ülekaaluline ja kuigi lepiti kokku, et see meile eelist ei andnud, on reeglid sellised ja kahjuks oleme finaalist diskvalifitseeritud,“ kommenteeris Solberg, vahendab DirtFish.