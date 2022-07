Kadrina Karude korvpallimeeskond sai uue peatreeneri

Meeskonna mädedžer Raivo Tribuntsov sõnas, et tema silmis on Liivaku näol tegemist väga hea peatreeneriga, kelle puhul on kõige olulisemaks märksõnaks töökus.

„Tal hakkab muidugi kindlasti raske olema ja ta teab seda ka isa, sest kingad, mida täita, on suured,“ rääkis Tribuntsov täna toimunud pressikonverentsil. Siiani oli Karude peatreeneriks ülikogenud Andres Sõber.

Liivak kinnitas, et uuele hooajale vastu minnes ei ole plaanid teistsugused kui eelnevatel aastatel – eesmärk on ikkagi esiliiga ära võita. „Kuidas siis teistmoodi saaks mõelda,“ vastas Karude uus peatreener, kinnitades, et meeskonna komplekteerimine juba käib.

„Meeskond nooreneb kõvasti. Liivak tahtis noori vihaseid mängijaid. Nimekirjas on 16 poissi, kellest kümnega on kokkulepe juba saavutatud. Kõik on Lääne-Virumaa poisid,“ ütles Tribuntsov.

Liivak lisas, et välismaalaste palkamise plaani tal alguses ei ole. „Eesmärk on leida võimalikult palju sobivaid mängijaid Lääne-Virumaalt,“ sõnas ta.

Kuigi valdavalt on tegemist tudengitega, siis lepingus on kirjas, et trennid toimuvad kolm korda nädalas – teisipäeval, neljapäeval ja pühapäeval, millele lisanduvad siis mängud.

Ühe mängijana jätkab meeskonna kapten Allan Ehte, kelle on uus peatreener usaldanud ka abitreeneri rolli.

Lisaks andis Tere Kadrina Karud tantsima pannud Helena Mägi teada, et moodustatakse päris oma ergutustüdrukute grupp, kes hakkavad karude mängudele kaasa elama.