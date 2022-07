Mis on NBA suveliiga ja millised on seal mängiva Drelli võimalused pääseda Bullsi põhimeeskonda?

Miks huvitab NBA meeskond 22aastasest korvpallurist, kes ei saanud Itaalia kõrgliigas mänguminuteid ja pole Eesti koondiseski algkoosseisus? Vastupidiselt Euroopa korvpallile annavad NBAs aasta-aastalt aina enam tooni kaks elementi: rünnakul loobitakse väga palju kolmeseid ning kaitses vahetatakse väga aktiivselt. Nii on ookeani taga eriti hinnas neid kaht asja oskavad 3-and-D rollimängijad (three-point shooting and defense ehk kolmepunktivise ja kaitse - E. K.) . Kuna igas satsis on kaks-kolm palli põrgatavat staari, siis nende kõrvale läheb vaja mehi, kes on rahul mänguvahendi ootamisega ning nii kaitses kui rünnakul musta töö tegemisega.