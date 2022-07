Venemaa suurim hokitäht andis vahistatud koondisekaaslase kohta veidra kommentaari

Venemaal on alates eelmise nädala lõpust spordimeedia tähelepanu keskpunktis Venemaa jäähokikoondise väravavaht Ivan Fedotov, kes vahistati reedel Peterburis. Hokimeest kahtlustatakse sõjaväekohustusest eemale hoidmises, mille eest seadused näevad ette kuni kaheaastast vanglakaristust.

Fedotovi advokaadi Aleksei Ponomarjovi sõnul on väravavaht hetkel Murmanski oblastis Severomorskis. See on kinnine linn, sest seal asub Venemaa põhjalaevastiku baas.

TASSi allikate andmetel asub 25-aastane Fedotov Põhja-Jäämeres Novaja Zemlja saarerühmas. Selles piirkonnas viidi külma sõja ajal läbi üle saja tuumakatsetuse ning saartele on maetud palju radioaktiivseid jäätmeid.

Fedotovi kaitsjad on peale vahistamist esitanud menetlusreeglite rikkumise eest kohtule kaebuse. Lisaks on advokaat väitnud, et Fedotov hakkas end vahistamise järel halvasti tundma pärast süste, mis hokimehele tehti väidetavalt arsti korraldusel.

„Mu kliendil diagnoositi mao limaskesta põletik ja tema tervis pole sugugi hea. Teda nähes tundus mulle, nagu ta oleks poolunes. Haigla esindajad keelduvad meiega suhtlemast ja teda pole isegi patsientide nimekirja lisatud,“ rääkis Ponomarjov, kes ei välistanud ka mürgitamist.

Veebruaris Pekingi olümpial Venemaa esiväravavahina hõbemedali võitnud Fedotov plaanis suvel siirduda Philadelphiasse, et sõlmida leping sealse NHL-i klubi Flyersiga. Eelmisel hooajal mängis ta koduses profiliigas KHL-is Moskva CSKA ridades, kuid ütles pärast hooaega oma lepingu üles.

On kahtlustatud, et Soomes sündinud Fedotovi ootamatu vahistamise taga on armeega tihedalt seotud CSKA, kuid klubi on seda infot eitanud. Venemaa hokimees soovis USA-sse siirduda juba juuli alguses.

Sel teemal küsiti nädalavahetusel arvamust ka Venemaa suurimalt hokistaarilt ja Vladimir Putini tuliselt toetajalt Aleksandr Ovetškinilt. Washington Capitalsis mängiv hokitäht hoidis suu kinni.

„Ma ei taha seda asja kommenteerida, miks ma peaksin tahtma,“ oli Ovetškini ainus lause Fedotovi vahistamisele.