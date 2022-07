Christian Eriksen on liitumas Manchester Unitediga

Eriksen on öelnud, et tema ambitsioon on uuesti mängida Meistrite liigas. Enne ehmatavat vahejuhtumit EM-finaalturniiril Taani - Soome kohtumises mängis Eriksen Milano Interis, Tottenham Hotspuris ja Amsterdami Ajaxis. Taani koondist on Eriksen esindanud 115 mängus.