Lewis Hamiltoni veganist koer teenib päevas 700 dollarit

9-aastane Roscoe on Crash.net-i andmetel vegan ning teenib modellindusega 700 eurot päevas. Roscoe Hamiltonil on Instagramis 512 000 jälgijat.

„Roscoe kuulub nüüd modelliagentuuri ning ta käib prooviesinemistele. Ta konkureerib kümne või 15 erineva buldogiga, keda toote reklaamimisteks otsitakse,“ on Hamilton varem öelnud. „Ta saab 700 dollarit päevas palka, see on naeruväärne. Ning ta saab maiust, mida ta armastab.“