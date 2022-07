F1 sari sai uue etapivõitja. Sainz: ma ei kaotanud kordagi usku

„Ma ei hakka valetama, esimene võit on alati kergendus,“ kommenteeris Sainz F1 sarja kodulehe vahendusel. „Laupäeval saadud (esimene) kvalifikatsioonivõit ei tulnud kergendusena, aga võitu tunnetan küll sellisena. Mul on F1-s võit käes ning hakkan nüüd järgmiste nimel võitlema.“

„Ma ei kaotanud kordagi usku,“ jätkas Sainz, kes oli varasemalt viiel korral jäänud esimesena võiduta. „See aasta on olnud minu jaoks raske, aga tundsin juba Monacos, et suudan võita. Kanadas olin väga lähedal ning oli aeg, et lõpuks juhtuks midagi sõidus, mida võin võita. Üks asi, mida sport on mulle õpetanud: usu alati. See on hea näide sellest.“