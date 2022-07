Tero Pitkämäe 8-aastane poeg viskas mitteametliku maailmarekordi

Mitteametlik on rekord seepärast, et nooremate kui 17-aastaste kergejõustiklaste rahvusvahelistel tulemustel ametlikku arvestust ei peeta.

„Võibolla ma näitasin talle odaviset natuke ainult alguses, aga nüüd on ta ise sellest elevil. Ma olen ehk ainult kaks korda öelnud, et lähme viskama. Muidu on Jimi ise, kes küsib. Lasen tal seda rahus teha, aga tal on ka muid hobisid, mis on normaalne,“ rääkis Tero Pitkämäki, kelle sõnul on Jimi odaviskes palju kõvem käsi kui tema samas vanuses.