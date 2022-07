VIDEOBLOGI | Henry Sildaru annab jooksuradadel kuuma. Kuidas kulgeb mõõduvõtt isaga?

-Henry, kui siiani oled suvistel treeningutel keskendunud rohkem jalgrattasõidule, kas nüüd on kaalukauss langenud rohkem jooksmise kasuks?

Võrreldes varasemate aastatega on jooksmist kindlasti rohkem ette tulnud. Tundub, et mulle meeldib joosta, kuid jalgrattaga sõidan ikka veel tunduvalt rohkem ja eks nii tõenäoliselt ka jääb.

-Millised on sinu suvised treeningmahud jalgrattaga sõites ja jooksurajal?

Rattaga sõitmine on meil pere ühistegevus. Nädala sees püüame mõne trenni jalgrattaga teha. Treening kestab kaks kuni kolm tundi. Nädalavahetustel osaleme rattamaratonidel. Seal löövad kaasa ka vanaisa ja vanaema. Need on sellised toredad nädalavahetused, saan isaga mõõtu võtta. Jooksmist tuleb ikka vähem ette, vähemalt pikemaid ringe teeme palju vähem. Sellist Vanakalt poolelt mäelt üles jooksmist on rohkem, trenni osana. Peale ratta ja jooksmise teeme suvel natuke ka ujumist.