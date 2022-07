Martin Rump jõudis Le Mans'i sarjas hooaja esimese poodiumini

„Kahtlemata keeruline sõit ent ma arvan, et me väärisime veelgi rohkemat. Eriti arvestades kogu meie tiimi kiirust, mis iga sõiduga läheb järjest paremaks. Kuid ma usun, et hooaja esimene poodium on saavutus, mille üle peaksime rõõmustama. Olen tulemusega rahul ja ootan juba järgmist etappi Barcelonas,“ sõnas Martin Rump pärast edukalt lõppenud Monza võistlust.