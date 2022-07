VIDEO | Vaata F1 Suurbritanna GP esimesel ringil juhtunud karmi avariid ja loe asjaosaliste selgitusi!

„See oli suur avarii ning mul on hea meel, et minuga on kõik korras. Rajatöölised ja meedikud tegid fantastilist tööd. Võlgnen tänu ka FIA-le ja vormel ühele selle eest, mida nad meie autode turvalisuse parandamise nimel on teinud. Mind päästis täna Halo. See näitab, et igal sammul, mida meie autode arendamisel tehakse, on reaalsed ja väärtuslikud tulemused,“ sõnas Zhou Alfa Romeo pressiteate vahendusel.