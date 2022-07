DELFI VIDEO TEL AVIVIST | Jukka Toijala kahest kindlast kaotusest: treenerid peavad vaatama peeglisse, et miks nii läks

„Füüsiliselt me ei saanud 40 minutit hakkama. Veel kolmanda veerandi lõpus olime mängus sees, aga siis tegi Iisrael 10:0 spurdi. See oli otsustav moment,“ analüüsis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala Delfi intervjuus Iisraelilt saadud kaotust.

„Kiirrünnakult võtsid nad 20 punkti, meie null. Lauavõitlus oli 46:30 nende kasuks. See näitab, et me polnud füüsiliselt piisavalt kõvad, et siit võit kätte saada,“ jätkas Toijala.