DELFI VIDEO | Esimese eestlasena külgvankrite MM-etapi võitnud Kert Varik: ülikõva tunne!

„Tunne on ikka ülikõva. Hull töö on tehtud. Nüüd tuli ära!“ rõõmustas Kert Varik, kes võitis Langel toimunud külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste etapi, milleni ei küündinud ka selle distsipliini Eesti legendid Are Kaurit ja Aivar Korjus.