DELFI VIDEO | Koduse EM-etapi võitnud Kevin Saar: tiitlivõiduks tuleb endast sada protsenti anda

„Olen väga õnnelik. Eilne päev ei alanud kõige paremini, aga tänaseks saime mootori korda. Lõpp hea, kõik hea! Stardid olid täna võti. Kui ees minema saad ja liiva sööma ei pea, on kohe lihtsam, saad oma rütmi hoida,“ rääkis Saar Delfile.

„Esimene sõit läks väga hästi. Algusest lõpuni kõik sõjus. Viimase sõidu esimesel ringil nägin, kuidas norrakas kukkus ja võtsin kohe teadlikult rahulikumalt, et ennast ja masinat säästa. Kahjuks maandusin kaks ringi enne lõppu auku ja kukkusin ümber. Sain väga napilt uuesti käima ja lõpetasin siiski esimesena. Olen väga rahul.“

Kuigi punktiarvestuses on Saare edu norralase ees 25 punkti, ei ole viies EM-tiitel pärnaka sõnul veel sugugi kivisse raiutud. „Kunagi ei tea. Tehnikasport - kõike võib juhtuda. Ühe sõidu jagu on varu, aga tuleb endast sada protsenti anda ja ilusti lõpuni sõita,“ sõnas Saar.