TÄNA OTSEBLOGI | Kas Ferrari lõpetab Red Bulli võitude seeria?

Viimasel kuuel vormel 1 etapil on näidanud võimu Red Bullid, sest viis võistlust on võitnud MM-sarja üldliider Max Verstappen ja ühe tema tiimikaaslane Sergio Perez. Sealjuures võtsid punapullid nii Emilia Romagna, Hispaania kui Aserbaidžaani GP-l kaksikvõidud.

Vihmas toimunud Suurbritannia GP ajasõidu võitis aga Ferrari piloot Sainz, kelle kõrvalt alustab võistlust Verstappen. Teises reas on nende tiimikaaslased, sest kolmas oli Charles Leclerc (Ferrari) ja neljas Perez. Muu maailma parim oli Silverstone'i ringraja viienda lähteruudu enda omaks teinud Mercedese piloot Lewis Hamilton.

Üheksa sõidetud etapi järel on MM-sarja kokkuvõttes Verstappenil liidrina 175 punkti. Talle järgnevad Perez (129) ja Leclerc (126), kellest viimane on möödunud neljast GP-st katkestanud kaks. Kokku on tänavu kavas 22 etappi.