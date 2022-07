UFC tõusev täht Adesanya ja murtud käega Volkanovski võtsid suurel võitlusõhtul kindlad võidud

„Vaadake, Max Holloway on absoluutne metsaline,“ ütles Volkanovski. „Vajasin tema viimaste päevade intensiivsust. Ma tõesti vajasin seda. Teadsin, et pean ta alistama. Teadsin, et olen parim. Aga pidin seda endale meelde tuletama.“

Austraaliast pärit Volkanovski tulevik on lahtine. Eeldatavasti saab ta sulgkaalu tiitlit kaitsta Yair Rodrigueze või Brian Ortega vastu, kes võitlevad omavahel juuli keskel. Ent mees enda väitel sooviks võidelda ka järgmises kaalukategoorias. „Tahan hoida ennast liikumises. Ma ei usu, et selles kaalus on mul väga palju enam võita, tahan liikuda veel kõrgemale,“ ütles viimased 22 võitlust võitnud Volkanovski. Neist 12 on tulnud UFCs, sealjuures on ajaloos neljas sportlane, kes on võitnud oma esimesed tosin UFC matši. Varem on seda suutnud ala suurimad legendid Anderson Silva, Kamaru Usman ja Habib Nurmagomedov.