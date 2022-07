Red Bulli pilooti fännide rünnakute eest kaitsev Hamilton: „Mida see muudab?“

„See on natuke probleem, et ma küsimusi ei kuule,“ ütles ajasõidus teise koha saanud Verstappen. „Aga ülejäänud… kui nad tahavad mind välja vilistada, siis nad võivad seda teha. Minu jaoks see ei muuda midagi. Mul on alati hea meel siin olla: see on suurepärane rada ja üldiselt on siin olnud suurepärane atmosfäär. Võib-olla ma osadele ei meeldi, aga see on okei. Kõigil on on oma arvamus. Mind jätab see külmaks.“