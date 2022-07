Jukka Toijala nimetas 12 mängijat, kes pääsesid mänguks Iisraeliga koosseisu

Peatreener Jukka Toijala sõnul on rahvuskoondis Saksamaa mängust taastunud ning homseks mänguks ollakse valmis. „Eilne päev (reede) oli meil reisi- ja taastumispäev ning täna tegime kaks treeningut. Eks ikka kui sa kaotad, siis võtab sellest taastumine natukene aega, aga mängijad on samm-sammult taastunud ning on homseks mänguks valmis,“ sõnas koondise peatreener.

„Iisrael on keeruline vastane, nad mängivad palju lõigete peale ja peame olema tähelepanelikud detailide osas. Nende vastu peame mängima natukene teistmoodi, kui tegime seda Saksamaa vastu. Oleme teinud eeltööd, et millist mängustiili nad mängivad ja muidugi peame meie vaatama oma rünnaku üle pärast Saksamaaga mängu. See ei olnud korralikul tasemel,“ iseloomustas Toijala vastast.

Homsest mängust jäävad eemale kaasa sõitnud mängijatest Siim-Sander Vene ja Henri Veesaar ning võrreldes Saksamaa mänguga on koosseisus juures Kregor Hermet ja Siim-Markus Post. „Üks mängujuht on meil võrreldes Saksamaa mänguga juures. Iisraelil on kaks mängujuhti, kellele meeldib mängida kiiret mängu ja neil on selline mängustiil, kus neil ei ole klassikalist keskmängijat. Vene vigastusest on kahju, ta on trennides tubli olnud ja kindlasti on see valus kaotus meile,“ selgitas Jukka Toijala homse mängu koosseisu valikut.