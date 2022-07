Vipsi võistlus ebaõnnestus, vormel-2 sari jätkas skandaali sattunud eestlase tühistamist

Samas tasub meelde tuletada, et kui Hitechi tiim otsustas Vipsiga koostööd jätkata, sis vormel-2 sari mõistis selle otsuse hukka. „Pärast hiljutist intsidenti Jüri Vipsiga rõhutab F2, et rassistlikku või diskrimineerivat keelekasutust ei tohi tolereerida mitte üheski keskkonnas,“ algas vormel-2 pressiteade.



„Hitech Grand Prix' tänane otsus on üllatav ja mitte selline, mille meie oleksime teinud,“ jätkus teade. „Jälgime olukorda hoolikalt, et teha kindlaks, et sellist käitumist on õigesti adresseeritud.“