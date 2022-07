Varik ja Kunnas võitsid Eesti MM-etapi kvalifikatsiooni, Kevin Saar lõpetas avasõidu teisena

B-gruppi kuulunud Varik ja Kunnas sõitsid neljandal ringil aja, mis jäi teistele püüdmatuks. Teise ringiaja sõitsid välja sarjas neljandat kohta hoidvad hollandlased Gert Van Werven ja Ben Van Den Bogaart. Kolmandat aega näitasid Davy Sanders ja Luc Rostingt (Belgia/Holland). Kvalifikatsiooni lõpus viimasel katsel tegid oma parima ringiaja Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis. Hea ring õnnestus teha neil vaatamata sellele, et mõned minutid varem oli meestel üks hüpe lühikeseks jäänud, mistõttu Stupelis ühe hamba murdis. Ajasõidus kuulus neile lõpuks kõrge neljas koht. Tanel Reesna ja Sten Niitsoo olid kuuendad ja Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp seitsmendad. Kokku käis B-grupis rajal üheksa korvipaari.

Kvalifikatsioonisõitu pidid Varik ja Kunnas tulema varumootoriga, kuid see ei takistanud neil stardivõitu võtmast. Meie meeste seljataga võtsid teise koha sisse Van Werven ja Van Den Bogaart. Kaks esimest ringi survestasid hollandlased Varikut ja Kunnast kõvasti, kuid seejärel nad kukkusid hüppe peal ja meie esipaar sai eest minema. Sealt edasi oli juba sõit kindlalt Variku ja Kunnase kontrolli all ning nad võtsid lõpuks kindla esikoha. Publiku ahhetama pannud kukkumise üle elanud Van Werven ja Van Den Bogaart said kiiresti minema ja suutsid lõpuks sõidu ikkagi teisena lõpetada. Kolmanda koha võtsid Davy Sanders ja Luc Rostingt. Gordejev ja Stupelis tegid samuti korraliku sõidu ja finishiss olid nad viiendana. Karing ja Lamp lõpetasid sõidu kuuendana ning Reesna ja Niitsoo seitsmendana.