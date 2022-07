FC Barcelona leidis võimaluse raha teenimiseks ja tahab palgata mitu tippmängijat

Nüüd selgub, et Barcelona on valmis müüma oma teleõigustest järjekordsed 15 protsenti, mis tooks neile sisse ligemale 400 miljonit eurot, kirjutab Mundo Deportivo.

Barcelona on juba varasemalt teatanud, et nad müüvad 10 protsenti oma teleõigustest USA investeerimisfirmale Sixth Street Partners. Tehing on tehtud järgmiseks 25 aastaks. Nimetatud tehing tähendab, et nad saavad lõppeva majandusaasta lõpetada nullis.