MM-koondisest välja jäetud Karel Tilga tundis isegi kergendust. „Tema eest tehti raske otsus ära“

MM-i normi oli täitnud ka kümnevõistleja Karel Tilga, kes kogus eelmisel aastal USA-s 8484 punkti, kuid juhatus eelistas lähetustingimusi arvestades maailmameistrivõistlustele saata hoopis Uibo, kellel on norm täitmata, kuid kes on selle hooaja edetabelis 8289 punktiga Õiglase (8405) järel teisel kohal.

„Võib-olla natuke imelik oli see, et põhiarutelu oli juhatuses, kas Uibo või Karel. Oleks võinud kolme mehe vahel arutada, sest Erm ei ole ka kaljukindel vend ja punktide poolest on ta hooaja edetabelis kolmandal kohal (8250p). Reitingus oli ta Uibost ees,“ ütles Mägi.

Just Mägi andis Tilgale edasi informatsiooni, et MMile ta ei pääse, kuid ta saab koha Euroopa meistrivõistluste koondises.

„Tema esimene kommentaar oligi, et keegi teine tegi tema eest selle raske otsuse ära. Tal on kerge vigastus, mistõttu ta ei saanud eestikatel kõike teha, mida alguses planeeris. Tal on nüüd turvaline hooaega jätkata, sest ta teab, et pääseb EMile ilma igasuguste täiendavate kohustusteta.“