Iirimaa koondise peatreeneri 35 aastat hoitud saladus: mind vägistati mängijakarjääri alguses

„Isegi minu lähedased ei tea, et üks prominentne jalgpalliametnik vägistas mind, kui olin noormängija. Olen seda kuritarvitamist 35 aastat saladuses hoidnud. Sellest on teadnud vaid need, keda ma usaldan,“ sõnas 59-aastane Pauw.

Pauwi väitel taheti tema vastu korda saadetud kuritegusid alaliidu poolt kinni mätsida. „Pärast viiendat kaebust Hollandi jalgpalliliidule teatasin asjast politseile, kuna ei saanud liidult rahuldavat vastust. See ei ole minu ja mu perekonna jaoks lihtne. Ma tean, et mind süüdistatakse ja minu juttu üritatakse ümber lükata. Aga uskuge, et see on täiesti tõsi. Ma ei pea enam varjama. Loodan, et saan oma elu vabalt jätkata,“ lõpetas Pauw oma Twitteri postituse.