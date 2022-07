Red Bulli boss: Jüri Vipsi vallandamine oli meie poolt kõva avaldus

Väljaanne Motorsport päris Hornerilt aru, miks Red Bull ei reageerinud, kui nende sõitja Max Verstappeni äi Nelson Piquet` andis rassistliku kommentaari Lewis Hamiltoni kohta. Nimelt teatas kolmekordne maailmameister, et Hamilton on „väike neeger“.

Horner andis mõista, et meeskond on Piquet kommentaaridest „šokeeritud“, kuid nende tegevus Vipsi lepingu lõpetamisega tegi Red Bulli seisukoha sellel teemal täiesti selgeks.

Horner ütles: „Meil oli eelmise nädala lõpus juhtum ühe meie noore sõitjaga ja me võtsime ette väga kindlad sammud, kui ta andis rassistliku kommentaari. Võtsime asja ette ja eemaldasime ta kohe meeskonnast. Nii et me tegime avalduse Jüri kohta ja siis ilmus see [Piquet` juhtum]. Tundsime, et tegime juba Jüri meeskonnast väljaarvamise kaudu väga tugeva avalduse, kuna me ei nõustu mingil moel rassismi ega diskrimineerimisega.“

21-aastane Vips sattus rassismiskandaali möödunud nädala alguses, kui kasutas Twitchi otseülekandes arvutimängu mängides n-sõna ja kutsus roosat värvi „geide värviks“.

Kui Horner pidas Vipsi väljaheitmist asjakohaseks, siis näiteks Max Verstappen on öelnud, et eestlane vääriks uut võimalust. „Ma tean Jürit ilmselt natuke rohkem kui tavaline inimene ning ta on tegelikult väga tore kutt. Ma arvan, et ta tõesti sai aru, et käitus valesti. See, mis ta ütles, ei olnud korrektne, kuid ma tõesti arvan, et ta vääriks teist võimalust,“ kommenteeris valitsev maailmameister Vipsi juhtumit.

„Usun, et inimesed väärivad teist võimalust, et õppida sellest, et nad käitusid valesti ja et minna ja näidata, et nad suudavad olla paremad inimesed või olla vähemalt rohkem haritud teadmaks, mida öelda,“ lisas Verstappen.