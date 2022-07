Tartus lõppesid esmakordselt Eestis toimunud NATO male meistrivõistlused

„Viie päeva jooksul peeti 64-ruudulisel lahinguväljal üle 800 malelahingu. Surma ei saanud keegi, kõik said tugevamaks. Hea meel on selle üle, et Eesti kaitseväe võistkonnas oli esindatud ka noorem põlvkond,“ ütles võistluste peakorraldaja kolonel Mati Tikerpuu, kelle sõnul peeti põhiturniiril üle 300 ja välkturniiril üle 500 malepartii. Ta loodab, et NATO male meistrivõistluste korraldamine Eestis tõstab malemängu populaarsust terves kaitseväes.