Bernie Ecclestone süüdistas jälle Zelenskõid: ta teeb endale Ukraina sõjaga reklaami

Hiljuti oli Eccelestone teinud avalduse, et on valmis Venemaa presidendi Vladimir Putini eest kuuli ette viskuma. Nüüd ta selgitas oma väljaütlemist.

„See [kuuli ette viskuma] on kõnekujund. See tähendab, ma seisan tema taga. Ta on hea mees,“ kiitis Ecclestone Putinit.