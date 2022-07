CSKA kättemaks? NHLi siirdunud Venemaa hokitäht arreteeriti Peterburis

Peterburi oblasti politseijaoskond sai reedel sõjaväeprokuratuurilt Fedotovi vahistamismääruse, mis põhines asjaolul, et hokimees on hoidnud eemale armeeteenistusest.

Kevadhooajal on Venemaal sõjaväkke võtmise viimane kuupäev 15. juuli. Väljaande Fontanka.ru teatel saab Fedotovi teenistusse määrata juba homme ning põhimõtteliselt on teda võimalik koheselt saata ka Ukraina rindele.

On kahtlustatud, et Fedotovi vahistamise taga on armeega tihedalt seotud CSKA, kuid klubi on seda infot eitanud.