F1 vabatreeningu kiireim oli Carlos Sainz Jr, Hamilton kiitis Mercedese arengut

Mercedese meeskond oli Briti GP eel teinud masina juures aerodünaamilisi muudatusi ning Hamilton tunnistas, et see andis sõites ka tunda. Siiski sõnas ta, et kiiretes kurvides annab nii-öelda põrkamine endiselt tunda.

„See siiski põrkab pisut. Mitte nii väga sirgetel, kuid kurvides on päris karm. Mitte füüsiliselt raske, aga rehvidele ja muule karm. Seega on meil veel tööd teha, aga see on juba samm edasi,“ ütles Hamilton rahulolevalt.