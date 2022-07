Eesti U17 jalgpallikoondis võitis Balti turniiri põnevusmängus Lätit

Teisel poolajal nõelas esimesena Eesti. Lätlaste karistusala lähistel toimunud pallikaotuse järel pääses väravavahiga silmitsi Maksim Kalimullin, kes end osavalt löögile mängis ja palli tühja väravasse lõi. Eesti eduseisu järel elavnesid jällegi lätlased, kui eestlaste väravat hakati üha enam ohustama. Kaitse õnnestus siiski kenasti lukku keerata ja 84. minutil oli Gregor Rõivassepp see, kes hoopis Eesti eduseisu suurendas. Mängu üleminutitel tegi Läti veel korra skoori, kuid närviliseks kujunenud kohtumise lõpus neil enamaks jaksu ei jätkunud ning Eesti sai lõpuvile kõlades võitu tähistada.

Koondise peatreeneri Ats Sillaste sõnul oli tänane taktika võrreldes Leedu mänguga veidi erinev. „Meie plaan oli teadlikult initsiatiiv Lätile anda ja ise kiirete kontrarünnakutega neile vastata. Kiire avavärav lõi kindlasti veidi neid plaane sassi, aga õnneks ei lasknud me ennast sellest heidutada ja saime ka ise kiiresti värava kirja,“ sõnas Sillaste. „Kui analüüsisime Soome ja Läti mängu, siis nägime, et Läti pressis Soomet kõrgelt ja eeldasime, et nad tulevad meie vastu sama taktikaga. Tolles kohtumises ei olnud lätlaste palliga mäng kõige veenvam ja tahtsime näha, kas nad suudavad meid üle mängida. Pigem otsisid nad pikki palle kaitseliini selja taha, aga sellega saime täna kenasti hakkama,“ lausus peatreener.